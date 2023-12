ARVUSTUS: Merje Merdik: Lotte etendusel ei ole tarvis laste meeleheaks toredust teeselda. Tatsuvat jalga ja naeruturtsatusi kingib see kõigile päriselt

Vaatamist leiab vanusest hoolimata

Suurejooneline etendus toob taas reedest pühapäevani Unibet Arenale tuhandeid inimesi, et osa saada armastatud koeraplika ja ta uute ja vanade sõprade seiklustest. Kui võiks ju esmalt arvata, et see etendus on pelgalt lastele, on selge, et kontrollimatu kogus jõnglasi vanemateta seda siiski nautida ei saa. Ning vanemate suureks rõõmuks ei ole sugugi tarvis teeselda laste meeleheaks, et see tore on! See on päriselt ka tore vaatamine, ajaviide ja meelelahutus. Pettuma ei pea ja armsaid hetki, tatsuvat jalga ning arvukaid naeruturtsatusi kingib see kõigile saalisviibijaile vanusest hoolimata!

Kui esimestel minutitel ei olnud Lottet veel näha, kostis mind ümbritsevate laste seas juba murelikke küsimusi: „Kas Lottet polegi? Kus Roosi on?“ On selge, et arvukatest uutest tegelastest hoolimata oodati enam lavale just peakangelannat ennast. Õnneks ei tulnud teda kaua oodata, ent tema roll teiste tegelaste kõrval oli – või vähemalt mulle tundus – varasemast märksa tagasihoidlikum. Nagu ka Roosi, Bruno, Alberti ja mitme teiste juba tuttavate oma. Aga see pole paha, sest muidu oleks kõik see kulgenud ehk juba veidi aimatavat rada pidi. Ning kindlasti kohe ei tähenda see ka, et etendus halb oleks!

Miks lapsed väljudeski treppidel „Kalev“ skandeerisid, isad saaliski seda kuuldes muigasid, Eurovisioni-austajad äratundmisrõõmu leidsid – vot see tuleb igaühel endal etendust vaadates välja selgitada, nagu ka see, miks võõrsõnadega peab õnne olema! Hea meel on tõdeda, et naksakad repliigid vürtsitavad etendust ka täiskasvanud publiku jaoks. See üks sõna pani küll hetkeks mõned vanemad kulmu kergitama, ent usun, et see jääb väga pisikestele arusaamatuks-märkamatuks, ja suurematele – no uskuge –, nad kuulevad YouTube’is hullemat!

