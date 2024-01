Ruslan Trochynskyi: ma ei saa last keelata, kui ta vea teeb. See on tema elu, ta peab need eksimused ise läbi tegema

Ukraina verd Ruslan Trochynskyi toob oma lastest rääkides korduvalt esile kallist abikaasat Terjet. „Kunagi oli mu ema see inimene, kes mind kõige rohkem inspireeris. Nüüd on selleks mu naine. See on võimas, kui palju Terje meie pere jaoks teeb. Ma tahan olla inspireeriv oma naisele ja lastele täpselt samuti, nagu nemad inspireerivad mind,“ sõnab mees kindlameelselt.