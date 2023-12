Meelespea: mida riigimetsast jõulukuuske tuues silmas pidada

Kuna palja käega metsas kuuske ei langeta, on oluline enne metsa minekut läbi mõelda, mida puu mahavõtmiseks ja transportimiseks vaja läheb.

Esimese asjana tuleb kindlasti kaasa võtta saag. Sealjuures maksab enne veenduda, et saag on terav ning käepide mugav – see muudab puu langetamise hõlpsamaks ja kiiremaks.

Kuna metsas on iga puu isemoodi, tasub võimalusel kaasa võtta ka oksakäärid, et vajadusel sobimatud oksad kerge vaevaga eemaldada. Selleks, et kuuseokkad ja kare koor käsi ei torgiks, on mõistlik kaasa haarata ka kaitsekindad.

Mõtle läbi, kuidas kuusk koju sõidutada. Väiksem puu mahub ka sõiduauto pagasiruumi, kuid suurema jaoks võib tarvis olla mahukamat sõidukit või järelkäru. Kui kardad, et lumi, okkad ja kuusevaik määrivad auto ära, võib kuuske vedades selle alla panna presendi või teki.

Kui elad riigimetsa läheduses ja oled kuuse järele tulnud jalgsi, saad puu koju sõidutada ka kelguga.

Kust leida kuusevõtuks vajalikke vahendeid?

Kuusevõtuks vajalike vahendite soetamiseks on mitmeid võimalusi. Nende jaoks, kes käivad riigimetsast kuuske toomas igal aastal, on kõige mõistlikum osta omaenda isiklik varustus. Suurima valiku erinevatest saagidest ja oksakääridest leiab ehituspoodidest, kuid kindlasti tasub vaadata ka aianduskeskustesse.

Neile, kes lähevad riigimetsast kuuske tooma esimest korda või ei soovi isiklikku varustust muretseda, on loodud erinevaid võimalusi varustuse rentimiseks.

Enne tööriistade rentimist tasub aga muidugi uurida tuttavate ja naabrite käest, ega neil ole vajalikke abivahendeid laenata. Vastutasuks võib sõbra või naabri samuti metsa kaasa kutsuda ning üheskoos kuuseotsingule minna.

Kes on aiatöödega sina peal, neil on vajalikud tööriistad ilmselt kodus käepärast.

Ohutus Sõida metsa kindlasti täis tangitud kütusepaagiga, samuti vaata, et mobiiltelefoni aku oleks laetud. Hea oleks igaks juhuks ligi hoida ka lumelabidat, sest kõrvalmaanteed võivad olla üsnagi lumerohked.

Mitut inimest läheb kuusevõtuks vaja?

Väiksemat sorti kuusepuu jaksab metsast ka üksi tuua, kuid ühiselt metsa puud otsima minna on kindlasti lõbusam.