Lapsed jälle karvupidi koos! Minu mõistus on otsas!

Ragnel on kolm last: 12aastane Kaspar, kaheksane Karola ja kolmene Katre. Kõige pisem on praegu veel tülidest välja jäänud, aga see-eest kraaklevad suuremad vahetpidamata. Mõlemad lapsed vajavad koolitöödes pidevalt abi ega lepi ka isaga, vaid soovivad õppida tingimata emaga. „Kahes kohas korraga ma olla ei saa. Seni, kuni ühega õpin, hakkab teine kõrval näiteks klaverit mängima, ja nii ei saa me midagi tehtud,“ ohkab ema.