Mida teha, kui autosõit muutub beebi sündides õudusunenäoks?

Kindlasti aitab rahutut auto­sõitu leevendada sõidu klapitamine beebi une­aegadega, kuid alati pole see võimalik. Eriti raske on, kui peres kasvab mitu last ja vanemaid lapsi peab kindlaks kellaajaks viima kooli, sõbra sünni­päevale või kinno. Beebi ennastunustavat nuttu tagantreast on raske taluda!