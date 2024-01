Kui üks tahab lapsi ja teine mitte. „Olin otsustanud aborti teha, aga mees ütles, et see ei tule kõne allagi.“

Kas saada veel üks laps? See on küsimus, mis halvimal juhul võib paari ka lahku ajada. „Ma arvan, et kui ta peaks esitama mulle ultimaatumi, kas saame ühise lapse või lähme lahku, valiksin lahkumineku,“ tõdeb Marta. „Kahetsen sügavalt, et mehe survel lapse sünnitasin,“ lisab Inga.