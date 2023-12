Kuidas käibemaksutõusu valguses raha säästa?

Uuel aastal jõustuva käibemaksumäära tõusuga seoses on mitmed ettevõtted juba hindu tõstnud või eesootavatest hinnamuudatustest teada andnud. Vaatamata sellele on mitmeid nutikaid viise, kuidas vähese vaevaga raha säästa ja hinnatõusu tingimustes kulutusi kontrolli all hoida. Järgnevalt on toodud on viis nippi, kuidas kokkuhoiu eesmärgil nutikalt käituda.