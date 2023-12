Vaata, millised on tänavuaastased koolilaste metsapostkaardid

Rahvahääletuse ja žürii punktide põhjal kujunenud pingerea 36 esimest joonistust trükiti päris postkaartideks. „Et meie kaardid on alati ümbrispakis, valis žürii veel kaks tööd lisaks, neist sai kaardikomplekti esi- ja tagakaane kujundus,“ selgitas ta.

Korraldaja sõnul saadetakse kaardikomplektid kingituseks konkursil osalenud koolidele. „Iga välja valitud töö autor saab samuti postkaardid endale mälestuseks,“ lubas Tatsi. „Teistel on aga võimalik kaardikomplektid soetada RMK külastuskeskustest, et need siis oma jõulusoovidega sõpradele ja lähedastele saata.“