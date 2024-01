Töö kiire ja korralik

Ma ei salga – tööl on hea. Kahtlemata on töö vaheldus kodusest virvarrist, kus kahe ja poolese Hõbe ja pooleaastase Augusti tujud, tahtmised, nutud ja naerud ristuvad, põrkuvad ja üle pea kasvavad. Lained löövad pea kohal kokku ja siis ongi mul aeg tööle minna. Töö ongi puhkus, on ka targemad juba varem öelnud. Töö on konkreetne, tööl on arusaadavad ja selged ülesanded; oma keerukuste ja probleemidega, kuid oma ebarutiinsuses siiski rutiinsed. Ja see kõik on suur vaheldus viimasele aastale, mille veetsin Hõbega isapuhkusel olles.