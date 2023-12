Pereblogija Henry: jõulukuuse otsimine annab võimaluse luua perega ühiseid mälestusi

Ja kuigi kunstkuuse ülespanek ja ehtimine oli käkitegu, siis aegapidi unustasin ma puu kuusejala sisse paigutamise horrori ja igatsus päris puu järele hiilis aasta-aastalt lähemale. Toas puudus kuuselõhn ja puul igasugune omapära. Jah, sa võid seda küll ehetega luua, aga see puu on igal aastal ühesugune – lõhnatu, iseloomutu, ei torgi, ei aja okkaid ja on kogu aeg sirge! See oli steriilne jõulupuu ajakirja kaanelt. Sellel puudus hing. Kadedusega kuulasime teiste perede lugusid metsas käimisest, õige puu leidmisest, ja kõik alati kiidavad just neid puid, mis on päris. Mitte kasvanduse, mitte kunst-, vaid neid päris metsakuuski. Need aga nägid alati nii hõredad välja ja üldse mitte sellised, nagu filmimaailm tahab, et me jõulukuuske näeksime – tiheda, täidlase, perfektsena. Ja ometi märkasin just päris metsakuuski, mis nägid välja sellised, nagu nad olid siis, kui mina veel väike olin.

Tegelikult oli see tükk eneseanalüüsi, et lahti lasta mõttest, et meie kuusk ei pea olema täiuslik. Et see saab olema omanäoline. Selline, mis kasvanduse müügiplatsil viimaseks jääks. Just sellist ma tahtsingi. Tegelikult ei olnudki puu tähtsaim asi, mis mul selle teemaga meeles mõlkus, vaid võimalus luua perega mälestusi. Sellised rutiinist välja tulemised, kus me teeme midagi erakordset, milleks kuuse metsast toomine kahtlemata on, jäävad lastele (ja ka vanematele) eluks ajaks meelde.

Kui sul endal metsa ei ole, siis päris igasse metsa mälestusi looma minna ei maksa, sest mälestusi saab luua igas metsas, aga kas need on need, mida sa endale soovid, on omaette küsimus. RMK metsast on aga täiesti lubatud endale jõulukuusk koju tuua. Tuleks ainult jälgida, et ei võtaks sellist kuuske, millel on lootust suureks kasvada. Sihtida tuleks neid, mis ei saa pikaks sirguda – tee ääres, kraavipervel, elektriliinide all, suurte puude varjus.