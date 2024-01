Ülitundlik laps vajab ennekõike, et sa tema tundeid aktsepteerid. „Mõtlesin, et mul on temaga raske, aga nüüd mõistan, et tal endal on veel raskem“

Kummaline värisemine

Sellele, et Helene (5) on ülitundlik, juhtis tema ema Siiri tähelepanu neuroloog. „Lapse kolmandal eluaastal hakkasin tähele panema, et kui talle miski väga meeldib, näiteks ta on pildi valmis saanud või nukud on ilusti rivis, surub ta käed rusikasse ja väristab end, naerunägu ees. Ta võib seda teha viis-kuus korda päevas,“ räägib Siiri.