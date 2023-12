Lõputud elektrita päevad löövad perede elu segi. „Kolme nädala jooksul oleme kahel korral kodust ära sõitnud, et beebile soe tuba leida“

„Kuule, lasteaiast öeldi, et kui tunni jooksul elektrit tagasi ei saa, peame lapsele järele minema,“ helistab mees mulle, kui parajasti Raplas asuvast kodust Tallinnasse tööle sõidan. Koosoleku viimastel minutitel näen telefoniäpis teadet, et peame pojale järele minema. Nojah. Tänane tööpäev jääb tegemata ja linna sõitsin asjata. Sellised elektrikatkestused saadavad me elu viimasel kuul iga mõne päeva tagant ja kestavad paarist tunnist terve päevani.