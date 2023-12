Mida sobivat kuusevõtukohta otsides meeles pidada?

Kuuse väljavalimiseks sobivaima paiga leidmisel on parim abimees äpp „RMK Loodusega koos“, kust leiad riigimetsakaardi, millel on kuuse toomiseks sobivad kohad tähistatud tumerohelise värviga. Kuna kaardil on võimalik oma asukohta positsioneerida, saad kohe ka veenduda, et asud õiges kohas.

Pane tähele, et RMK äpp näitab kuuse valimiseks sobiva paigana maa-alasid, mille seas on tegelikult ka neid metsi, kus sirguvad tulevikupuud ning sealt jõulupuud võtta ei tohi. Niisuguseks kohaks on näiteks noor kuusemets.

Küll aga on metsades ka neid paiku, kus puul puudub võimalus kõrgeks kasvada. Need on sobivaimad kohad, kust endale kaunis ja isikupärane jõulupuu tuua.

Sellisteks paikadeks on näiteks teede ja kraavide servad ning elektriliinide alused, sest varem või hiljem võetakse need puud hooldustööde käigus niikuinii maha. Kuused ei saa kõrgeks kasvada ka vana metsa all, sest seal napib neil valgust ja toitaineid. Kui mets on vähemalt neli korda kõrgem kui kuusk, mille soovid koju viia, on tegemist piisavalt vana metsaga, mille alt tohib omale jõulukuuske võtta.

Seega sea sammud just sellistesse paikadesse, kus puul ei ole võimalust suureks sirguda. Kindlasti veendu enne, kui puud maha võtma hakkad, et asud riigimetsas.

Elektriliinid on RMK äpis oleval kaardil eraldi ära märgitud sinise joonega. Ka liini alt puud võttes veendu, et asud riigimetsas, st tumerohelisega tähistatud alal.

Erametsast tohib kuuske tuua vaid kokkuleppel metsaomanikuga.

Kuuske ei tohi maha raiuda ka looduskaitsealalt.

Ole puud langetades ettevaatlik

Kindlasti tuleb enne puu maha saagimist veenduda, et see on ohutu – jälgi, et sa ei segaks liiklust, ja ole tähelepanelik ka ümbritseva looduse suhtes, et sa puud langetades ei vigastaks kasvama jäävaid puid.