Mida teha, kui vanem ei maksa lastele kohtu välja mõistetud elatist?

„Meil on endise elukaaslasega kaks last, 5aastane poeg ja 8aastane tütar. Läksime lahku kolm aastat tagasi. Mõlemad lapsed jäid minu juurde elama ja isaga suhtlevad ühel-kahel nädalavahetusel kuus. Meie kooselu lõppedes läksid omavahelised suhted üsna pingeliseks. Pidin elatise saamiseks kohtusse pöörduma ja kohtulahendiga mõisteti mõlemale lapsele välja elatis tolleaegses miinimumsummas. Praegu on see summa 292 eurot ühe lapse kohta. Nüüd aga laste isa teatas, et tema enam mulle selles summas elatist maksta ei kavatse, sest tal on endal ka suured kulud ja vaevalt laste peale üldse nii palju lähebki. Viimased kuud on ta maksnud mulle 100 eurot lapse kohta, mis aga ilmselgelt poolt laste ülalpidamiskuludest ei kata. Ma ei saa sellise summaga kuidagi nõustuda, mis võimalused mul üldse on temalt elatusraha kättesaamiseks?“