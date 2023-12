Pered, kes ei pea jõule. „Ma ei taha kingitusi osta, sest kalender ütleb nii. Ma ei saa põhimõtteliselt aru, miks seda kingipüha tähistatakse“

Juba ammu on poeletid täis jõuluehteid. Kõlaritest kostab jõulumuusika, mis peaks mu hingekeeled helisema panema, ja ühismeediast tundub, et kõik pered küpsetavad muudkui piparkooke. Kogu Eestimaa on jõululummas. Aga miks mina pole? Ja kas minusuguseid on veel, kes jõule ei armasta?