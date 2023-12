Lõbus luulerännak ühendab liikumise ja metsaluule

„Luulerännakul osalemiseks on tarvis laadida oma telefoni tasuta Loquiz`i äpp, leida RMK kodulehelt endale sobiv rännak, logida sisse ja retk võibki alata – teatud vahemaa läbimisel saab „preemiaks“ kuulata ja lugeda Eesti autorite loodus- ja metsaluuletusi,“ selgitab üks luulerännaku loojatest RMK pärandkultuurispetsialist Triin Kusmin. Tema sõnul on mets inspireerinud paljusid Eesti kirjanikke ja loodusluule on oma olemuselt sama eripalgeline kui Eestimaa metsadki.