„Võta mind tööle kaasa. Olen vaikne nagu hiir!“

Kuidas sa töö- ja pereelu ühildada suudad? Küsimus, mida on minult mu peatoimetajakarjääri jooksul enim küsitud. Aus vastus on, et ega alati ei suudagi – ikka jookseb mõni tööasi pereaega ja pereasi tööaega sisse. Aga mulle tundub, et see ei sõltu üldse ametist, vaid sellest, kui palju ja mis vanuses lapsed on. Arvan, et iga vähegi vastutusrikas töö on kolme lapse kõrvalt väljakutseid pakkuv.