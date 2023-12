Ruttu registreerima! Aasta alguses toimuvale tüdrukutele mõeldud energeetikalaagrisse on jäänud viimased kohad!

2.- 7. jaanuarini toimub Tallinna Tehnikaülikooli linnakus haridusprojekti Enerhack raames tasuta energeetikateemaline lastelaager, millest võtab osa 300 last vanuses 7-16 aastat. Kusjuures, kõik on tüdrukud. Soovijatele on registreerimiseks jäänud vaid viimased paar kohta.