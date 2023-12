Elistvere loomapargi pruunkaru Karoliina tähistab jõuluajal sünnipäeva!

Metsas elavad karud on detsembri lõpus juba mõnda aega talveunel. RMK Elistvere loomapargi teabejuht Elle Mäerand kinnitab, et sel aastal toimus karuaedikus remont ja nüüd on seal lisaks üks uus varjuline koht. „Viimastel nädalatel on Karoliina nagu käinud seal ennast unele sättimas, aga see mõte võib tal ka üle minna,“ teab Elle Mäerand. „Üldiselt Karoliina talvist melu maha magada ei raatsi, ta teeb kõige rohkem nädalase tukastuse, kui sedagi. Looduses elab karu veidi teises rütmis, talvel pole enam toidupoolist ja seetõttu mesikäpad magama keeravadki. Meie karul on aga ninaesine kindlustatud ja tal pole vajadust talveund teha. Sellepärast saab ka talvel Karoliinal Elistveres külas käia. Seda enam, et üldiselt on meie karu seltskondlik loom, kes külastajate tähelepanu naudib,“ kinnitab Elistvere loomapargi teabejuht.