Lastega kokkulepete sõlmimine on raske? Proovi selle isa tõhusat nippi, mis töötab igas vanuses lastega!

Üks olulisemaid asju, mida me suhetes lastega teha saame, on õppida kuulama – see on lapsega suhtluses kõige olulisem tööriist. Kuulamise kõrval teine hädavajalik tööriist on kokkulepped. Sageli kardetakse, et kokkulepped lastega ei pea, kuid võin oma kogemuse põhjal julgustada, et kokkulepped peavad, kui on hästi tehtud. Toon oma pereelust näite, kuidas sõlmida koolieelikutega kokkuleppeid, mis kestavad pikki aastaid ja mõjutavad tervet elu.