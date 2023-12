Jõulukingi asemel võiks vähendada hoopis lähedaste püsikulusid

Vähendame igakuiste kulude koormat

Kokku on säästetud juba pool miljonit eurot

„Kõigis piiramatutes pakettides on olemas mahupiiranguta internetikasutus Eestis, piiramatud kõned ja sõnumid ning Mobiil-ID kasutamise võimalus. Klientide turvalisuse tagamiseks on pakettides ka digikaitse. Mõistagi sisaldavad kõik piiramatud paketid 5G-võimekust. Järgmise aasta käibemaksutõusu silmas pidades on suureks boonuseks ka hinnagarantii, mis tagab meie täishinnaga pakettidega klientidele lepingu sõlmimise hetkehinna kaheks järgnevaks aastaks. Seda olukorras, kus kõik teised kulud tõusevad,“ kommenteeris erakliendi kõneteenuste valdkonnajuht Henry Murumaa.

Murumaa sõnul liitub iga kuu Piiramatu klubi lahendusega tuhandeid inimesi, enamik neist on erakliendid. „Selle aasta jooksul on liitunuid juba enam kui 24 000, mida on rohkem kui elanikke Viljandi linnas. Kõige olulisem on aga see, et kokku on need kasutajad säästnud juba üle poole miljoni euro,“ rõhutas ta.