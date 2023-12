Vastu hinnatõusule: millistel teenustel on või võiks olla hinnagarantii?

Hinnagarantii on lubadus või kokkulepe ettevõtte ja kliendi vahel, millega tagatakse, et lepingus selle sõlmimise hetkel märgitud teenuse hind ei tõuse kindla perioodi jooksul. See aitab tarbijatel oma kulutusi planeerida ja loob usaldusväärse suhte ettevõtte ja kliendi vahel. Eestis on mõned ettevõtted sellist taktikat juba mõnda aega kasutanud.

Hinnagarantii on levinud ka kinnisvaraarenduses, kus sisendhindade ehk ehituse ja materjalide kulud võivad ehitusperioodil oluliselt tõusta. Seetõttu annavad paljud arendajad, näiteks Bonava, ostjatele hinnagarantii, mis tähendab, et notariaalses müügilepingus fikseeritud kodu hind on kliendi jaoks lõplik, sõltumata võimalikest turu tingimuste muudatustest ehitusperioodi vältel. Tänavu on sellest sammu kaugemale astunud Kaamos, kes lubab ka maksumäära muudatuse enda kanda võtta, et tarbijad ei peaks korterite hinnatõusu pärast muretsema. Samal arvamusel on ka Restate. „Käibemaksutõus 2% jõuab kõigi tarbijateni kaupade ja teenuste kaudu varem või hiljem. Restate on seisukohal, et kokkulepped on täitmiseks ehk kui kliendi jaoks on hind määratud lõppsummana, nagu näiteks korteritehingutes, ja sisend muutub 2%, siis me kindlasti ei lähe kliendi lepingut muutma. Me peame hinnakokkulepetest kinni nagu igast teisest kokkuleppest,“ hindas Restate’i nõukogu liige Ardi Roosimaa turuolukorda.