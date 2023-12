PODCAST | Lastekaitse liit paneb südamele: tehke pühadel asju, mis lastele häid mälestusi tekitavad, mitte lihtsalt kohustuslikku vormitäidet

„Meenub olukord, kus vaaritasin terve õhtu üksi köögis, et külla tulnud sugulastele pakkuda suursugust ja traditsioonilist jõululauda, samal ajal kantseldas mees lapsi. Kas ma olin õnnelik? Ei, sest puudus ühistegevus,“ räägib Lastekaitse liidu kommunikatsioonijuht Eeva Schneider. Liidu juhataja Varje Ojala lisab, et pühadeaja tegevused peaksid olema sätitud nii, et laste huvid oleks alati esikohal.