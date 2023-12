Ikka juhtub! Püksata piduline, liiga tuttav jõuluvana ja ununenud kink. Millised on perede vahvad jõuluapsakad?

Olin beebiga olnud peaaegu nädal magamata. Kui sain üle pika aja ootamatult rohkem magada, juhtus muidugi see, et päkapikususs jäi 4aastase lapse jaoks täitmata. Valmistusin juba selleks, et laps on kurb, pettunud või vihane. Mu ema oli meil ka külas ja hoidsin elutuppa astudes hinge kinni ning vaatasin mõlemat kahtlustava näoga. Siis aga selgus, et päkapikk oli ikkagi käinud! Aitäh mu emale, kes unise päkapiku ära päästis ja ise sussi täisis. Ühe pisipoisi hommik oleks muidu üsna kurb olnud.

Olen üksikema ilma tugivõrgustikuta. See tähendab, et lapsed on alati minuga. Kuna käin päeval ka tööl, siis on kinkide pakkimiseks ainuke variant laste uneajal. Ootasingi eelmisel aastal üsna kaua enne, kui julgesin pakkepaberid välja võtta. Kell oli äkki kesköö kanti. Olin oma tegevusele nii keskendunud, et ei pannud tähelegi kui poeg oli äkki mu kõrval ja küsis, mis teen. Õnneks olid veel pakkimata kingid eraldi karbis ja silma alt ära, aga pakitud kingid olid siiski põranda. Mulle tahtis nutt peale tulla, et kas ma just rikkusingi lapse jõulumaagia nii lolli asjaga ära? Otsustasin lapsele öelda, et jõuluvana on juba vana mees ja päkapikkudel on niigi terve detsember jube kiire, keegi peab pakkima ka. Ja mõni tubli ema-isa hakkab ise hilisõhtuseks päkapikuks, kellele jõuluvana kingid pakkimiseks toob. Ühesõnaga luuletasin lapsele, et olen jõuluvana abiline. Muidugi ma tean, et valetamine pole ilus, aga minul pole südant, et viieaastase jõuluvanausku ära rikkuda. Alati on võimalus, et ta ei uskunud mind, aga välja pole ta seda näidanud. Hoopis ütles järgmisel päeval lasteaias, et emme töötab jõuluvana heaks.