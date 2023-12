KÜSITLUS | Kas päkapikud tulevad homme ka või mitte?

On neid, kelle jaoks on loogiline, et jõululaupäevaga saab pidu läbi ja päkapikk läheb auga välja teenitud puhkusele. On ka neid, kes lähtuvad hoopiski adventidest (mis sel aastal kattuvad mugavalt 1. ja 24. detsembriga). On neid kelle jaoks võiks päkapikud ikka jõulupühadel ka käia ja ka vanemaid, kelle kodudes käib päkapikk terve detsembri.