Lapse kaitsmine kiusamise eest või ilukultusele allumine? Kolmeaastast vahatanud ema: kutsuge mind halvaks emaks, kui tahate

Suurem osa naisi on nõus, et kehakarvad on üks paras tüütus. Ja täpselt sama keeruline on mõistmine, kas ja kuidas ja millal sellest teemast oma tütardega rääkida. Millal on liiga vara? Kas üldse peaks? Ja kas teemale lähenemine võib hoopis lapses tekitada komplekse, mida tal enne polnudki?