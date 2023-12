TESTI ENNAST | Iga inimese hea tervis algab korrektselt toimivast soolestikust

Tänapäeva maailmas, kus informatsioon on kõige alus, on igal inimesel võimalik ka enda mikrobioomi seisukorda kaardistada. Saadud andmete abil saab koos spetsialistiga analüüsida oma tervise seisundit ja, mis peamine, oma kõhutervist teadlikult positiivses suunas mõjutada. Elsavie on koostöös Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse (TFTAK) teadlastega töötanud selleks välja lihtsa, kuid täpse mikrobioomi analüüsi.

Testimine on lihtne, seda saab teha mugavalt kodus ja tulemusena on võimalik saada detailne sissevaade oma keha kaugeimatesse „nurkadesse“. Testiga saab selgeks, millised konkreetsed bakterite kolooniad soolestikus on heas, millised aga kehvemas seisus ning milline on tervikpilt. Tulemusi aitab tõlgendada väljaõppinud toitumisspetsialist, kes annab nõustamisel kaasa ka kõige olulisemad näpunäited, mida kohe kõhutervise parendamiseks rakendada.