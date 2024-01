PODCAST | Unenõustaja nõuanded kõige kohta, mida pead teadma laste unest

Kui see perele sobib, soovitab ta esmalt lapsel magada üldse näiteks vooditaskus või vanematega ühe madratsi peal. Imetava ema instinktid on looduse poolt nii tugevad, et ei tule karta, et lapsele otsa keerad, jagab ta evolutsiooniga tekkinud emade supervõimet. Ketlin paneb südamele, et iga laps on erinev ning paraku ei ole ühtset viisi, mis kõik lapsed magama paneks. Küll aga jagab ta nippe, mis võivad abiks olla ajal, kui mõni intensiivne arenguetapp või uneregressioon parasjagu elu peapeale ei paiska.