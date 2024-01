Kristlike koolide populaarsus kasvab üha

Arhitekt Maarja Elm-­Sadama kaks last – Oskar (9) ja Adele (7) – käivad Püha Johannese Koolis, mille väärtuste vundamendiks on õigeusk. Maarja ühtegi kogudusse ei kuulu, kuid kirikus käimist peab normaalseks elu osaks. „Püha Johannese Koolis meeldib mulle, kuidas siin on seotud kaasaegne hariduskeskkond ja traditsiooniline kristlik väärtus­ruum. Ja muidugi teevad selle kooli eriliseks inimesed eesotsas direktor Liivika Simmuliga.“

Kristliku kooli plussiks peab Maarja inimesekesksust. Ta selgitab: „Igaüks on oluline ja kõik on võrdsed – see on põhimõte, mis peaks olema kogu üldhariduse alustala. Kristlikus väärtusruumis ei jää see pelgalt sõnaks, vaid sel on sügavam tähendus: kui Jumal on inimese loonud, järelikult on seda last just sellisena väga vaja. Kiusamis­vaba keskkonna loomine tundub seetõttu kristlikus koolis kergem.“

Nende algkooliosas usu­õpetust pole. Kristlikku traditsiooni kannab igahommikune palvus, kus õnnistatakse päeva ja kooliperet. „Mulle on väga sümpaatne, et lapsed saavad seal osa pühadusest ja millegi kõrgema olemasolust. Ja mõistavad seeläbi, et elul on sügavam tähendus,“ tõdeb Maarja.

Väikesed klassid ja hoolivad õpetajad

Moedisaineri ja ettevõtja Marilin Sikkali tütred Linda Mari (8) ja Nata Linda (15) käivad Tallinna vanalinnas Püha Miikaeli Koolis, mis toetub katoliku kiriku väärtustele. Naine otsustas selle kooli kasuks mitmel põhjusel. Esiteks oli ta vanimal tütrel Mona Lindal väga hea kogemus Vanalinna Haridus­kolleegiumiga ja Püha Miikaeli Kool tegutseb samas väärtusruumis. Teiseks hindab ta, et koolis on väikesed klassid. Marilini sõnul on selle kooli suurim tugevus aga õpetajad, nende hoolivus ja soojus.

Koolis on eraldi tüdrukute ja poiste klassid ning õppekavas usuõpetuse tund. „On ilus, et pidulikumad aktused ja tähtsamate rahvakalendri pühade tähistamised toimuvad kirikus,“ ütleb Marilin ja lisab, et soovi korral on võimalik koolimajas ka kiriku­õpetajaga kokku saada, et talle ükskõik mis muresid kurta.