Kui palju und vajab sinu laps?

Miks vajavad lapsed und?

Teadlased saavad jätkuvalt uusi teadmisi une kohta, aga selge on see, et piisav uni on tervisliku eluviisi väga oluline osa. Lapse jaoks on see oluline ka selleks, et ta suudaks õppida, tähele panna ja mälestusi talletada. Magamatus võib jällegi mõjutada tema käe ja silma koostööd, motoorseid oskusi, mälu, keskendumisvõimet ning käitumist. Uni või selle puudumise avaldab oma mõju ka lapse tervisele – ainevahetusele, vastuvõtlikkusele haigustele ja kasvule.

Ehkki unevajadus muutub lapse kasvades, jäävad põhjused, miks ta und vajab, samaks. Kui palju und vajab laps eri vanuses?

Kuni 3kuune beebi

Ehkki vastsündinu veedab suurema osa päevast magades, ei tundu see värsketele vanematele sageli nii. Tema unetsüklid on lühikesed, seega liigub ta pidevalt une ja ärkveloleku vahel. See on täiesti selles vanuses normaalne.

Sel ajal ei ole lapsel veel välja kujunenud öist uneaega. Piisav uni aitab tal aga negatiivsete stiimulitega paremini toime tulla.

4-12kuune beebi

Selles vanuses laps võiks magada 12-16 tundi ööpäevas, selle sees ka kaks või kolm päevast uinakut. Lapsel võiks olla nüüd juba kindel magamamineku kellaaeg.

1-2aastane laps

Nüüd peaks laps magama 11-14 tundi ööpäevas ning võiks teha ühe või kaks uinakut päeval. Selles vanuses lapsed on väga aktiivsed ja seetõttu võivad nad kergesti muutuda üleväsinuks, mis väljendub ärrituvuses, suures emotsionaalsuses ja tähelepanuvajaduses.

3-5aastane laps

Lapse unevajadus väheneb 10-13 tunnile ööpäevas. Osadel lastel on selle sees ka lõunauinak, teised on sellest juba ise loobumas.

6-12aastane laps

Lapse unevajadus on selleks vanuseks 9-12 tundi. Kui laps pole saanud piisavalt und, on tal raske üles ärgata ja oma tegevustele keskenduda ning ta on kergemini ärrituv. Laps võiks minna magama piisavalt vara, et ärgata õigel ajal enne koolipäeva ja saada endale vajalikud unetunnid täis.

13-18aastane teismeline