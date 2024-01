Nutiseadmed lastele – mida ja miks soetada?

On arusaadav, miks palju lapsevanemad ei soovi lastele liiga varakult oma nutitelefoni soetada. Küll aga on olukordi, kui on vaja lapsega kontaktis olla ja temaga suhelda. Seetõttu tuleb teha kaalutletud otsus sõltuvalt lapse vanusest ja leida parim lahendus. Hea uudis on see, et selleks on mitmeid lahendusi, alates lastele mõeldud nutikelladest, mille kaudu on võimalik nendega kontaktis olla, kuni nutitelefonideni välja. Telefonid sobivad juba natukene suurematele lastele, kes käivad koolis, nutikell seevastu on ideaalne lahendus pisematele esimesteks kooliaastateks.