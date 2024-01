Hull pakane! Kas, kuidas ja kui kauaks võin beebi õue magama viia?

Väikelapsele teeb värskes õhus viibimine head. Talvel sündinud beebit tuleks õues jalutamisega hakata harjutama paarinädalaselt. Sellele võiks eelneda päeval lahtise akna all magamine, et last talveõhuga harjutada. Esimene jalutuskäik õues võiks kesta umbes 15 minutit. Sealt edasi võib jalutamist iga päev 15 minuti võrra pikendada. Kui temperatuur on alla –5 kraadi, tuleks vastsündinuga tuppa jääda.