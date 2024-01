Beebiga kodus olemine tõukab isolatsiooni? 5 soovitust üksilduse vältimiseks

„Olin just 23 saanud, kui mu esimene laps sündis. Ühelgi mu sõbrannal ei olnud lapsi. Ma polnud kunagi beebit näinudki,“ meenutab Kristi. Beebiga koju jäämine võib noore ema väga üksi jätta, kui just sõpradel-tuttavatel ei juhtu samal ajal last sündima.