Isetegemise lust ja armastus taaskasutuse vastu. „Ehitasime maja mu kodutalu taha - maaelu on meil mõlemal veres“

Silmitsedes metsavaadet ja põlde, mis tänu aknarikkale planeeringule paistavad igast küljest tuppa, nõustun, et koht on lummav. Suureks plussiks on seegi, et laps saab siin palju vanavanematega olla. Laura töötab pereette­võttes, vanaema elab üle õue.