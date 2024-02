Kodu oma juurte juures

„See polnud meil mingi finantsiline kaalutlus, et maja just minu kodutalu taha ehitasime,“ räägib Laura. „Maaelu on meil Jussiga veres, oleme mõlemad Jõgevamaalt pärit. Tartus koolis käies igatsesin alati nädalalõputi koju.“ Silmitsedes metsavaadet ja põlde, mis tänu aknarikkale planeeringule paistavad igast küljest tuppa, nõustun, et koht on lummav. Suureks plussiks on seegi, et laps saab siin palju vanavanematega olla. Laura töötab pereette­võttes, vanaema elab üle õue.