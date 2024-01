KRISTIINA BLOGI | Lapse esimesel eluaastal pidin hakkama saama paari unetunniga ööpäevas. Lõpuks viis magamatus mind EMOsse

Aina rohkem räägitakse une tähtsusest vaimse heaolu ja üleüldise tervise kontekstis. Minul on magamisega väga keeruline suhe. Juba lapsest saati olen olnud väga kerge unega ja uinumine võtab pikalt aega. Ei teagi, kas minu teatav neurootilisus on tingitud sellest, et olen elu aeg vähe maganud, või on uneprobleemid just selle tagajärg.