Mida teha fotodega, mis me telefone-arvuteid ummistavad?

Villemit (11), Ellit (3) ja Otti (1) kasvatava Kadi unistus on korras pildikogu, pulmafotode raamat ja fotoraamatud igale põnnile, kuid praegu on olukord nadi. „Enne lapsi oli mul seis üsna hea: pildistasin palju, ilmutasin palju. Ühe lapsega sain veel hakkama. Viis aastat ta pilte ilmutasin ära. Albumisse need kahjuks ei jõudnud, vaid seisavad siiani kastis mu töölaua all.“ Ta proovis paberfotosid kuupäevade järgi järjestada ja otsis selleks Facebookist fotode postitamise aegu. Nüüd on need jälle sassis, sest lapsel oli kooliprojektiks miskit vaja. Kadi kaks väiksemat põnni on „vaeslapsed“ – neist pole paberil ühtegi pilti.