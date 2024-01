VAATA | Ecosh TV: Seedimise tarkused – kuidas toetada end pärast pühi?

Järjest enam kohtab erinevas eas inimesi, kel on ühel või teisel moel seedimine häiritud. Kuidas tagada, et seedimine oleks tõhus ja vaevustevaba? Saates räägimegi sellest, kuidas hoida seedimissüsteemi tasakaalus ja toetada end parimal moel.

Ensüümid: kes peaks neid kasutama ja miks need on seedimise jaoks olulised?

Saatekülalise Angelika Somelari sügav huvi ja kirg ravimtaimede vastu on juurdunud tema lapsepõlvest, kus ta mõlema vanaema juhendamisel õppis taimede tervendavat väge.

See kirg on olnud tema pidev kaaslane kogu eluteel, inspireerides teda juba ligi 30 aastat inimesi nõustama ja üle 20 aasta erinevaid koolitusi läbi viima. Angelika haridustee on olnud mitmekülgne, hõlmates õpinguid nii Eestis kui ka välismaal.