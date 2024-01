Klassiõpetaja selgitab: kas lasteaias saab laps kooliküpseks või peab ta käima eelkoolis?

Olen hariduselt klassiõpetaja ning töötanud selles ametis üle kümne aasta. Ometi pean ütlema, et mina oma poega esimesse klassi minekuks kuidagi eriliselt ette ei valmistanud, me ei saatnud teda isegi eelkooli. Olen lugenud ja kuulnud vanematelt laste kooliks ette valmistamise kohta väga vastakaid arvamusi. On neid, kes on veendunud, et just eliitkool on nende laste jaoks parim, ning kes lasevad oma lastel käia eelkoolis koguni kaks aastat järjest. Sageli käivad need pered varakevadel läbi isegi mitme kooli katsed. Skaala teises otsas on pered, kes arvavad, et kooliks ettevalmistus on lasteaedade õlul ning laps ei peagi kooli minnes veel lugeda ega arvutada oskama. Kellel on siis õigus? Nii nagu elus sageli, on mõlemal leeril oma iva.