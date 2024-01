Erakool loobus, munitsipaalkool ei saa hakkama, lapsevanema jõud ei käi üle - mida teha vägivaldse erivajadusega lapsega?

Mida teha erivajadusega lapsega, kes on füüsiliselt vägivaldne nii vanema kui koolitöötajate suhtes? Erakool ütles lepingu üles, munitsipaalkool survestab lapsevanemat uut kooli otsima, erikoolis kohti pole, aga lapsevanem usub, et vastutus võiks jääda siiski haridussüsteemi kanda. Järgnev lugu on vastuoluline ning tekitab rohkem küsimusi kui vastuseid.