Ta lihtsalt ei kuula sõna!

„Kõige hullem on seinte sodimine. Pärtel teab väga hästi, et paber on olemas, aga tihti joonistab seintele. Ja mitte väikseid asju – ikka suuri kunstiteoseid!“ jagab ema. Poiss kallab rõõmuga tühjaks kassi liivakasti või proovib, kuidas on kassiliivas autoga sõita. Söögiajal paneb ta käed toidu sisse ja määrib siis seda lauale. Kui õnnestub, käib vannitoas aega veetmas – pigistab tühjaks hambapastatuubi või ujutab kaste­kannuga põranda üle. „Võib jääda mulje, nagu meil poleks kodus reegleid või ei jälgiks ma oma last, aga tal on tõesti supervõime need asjad hetkega korraldada,“ tõdeb ema.