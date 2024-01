Tallinna haridusamet võttis lasteaedade suvepuhkused luubi alla. Mis saab kollektiivpuhkustest?

Küsisime ka lapsevanematelt, kuidas on nende lasteaias tänavune suvi korraldatud. Selgub, et päris paljudes lasteadedes on käimas ikka endine süsteem – vanemaid lihtsalt teavitati, et kindlal perioodil on kaks või kolm nädalat lasteaed kinni ning vajadusel saab kasutada asenduslasteaeda. Mitmes lasteaias on eelmiste aastatega võrreldes muutunud kommunikatsioon, kuid idee jääb samaks: lastakse kirja panna kohal käimise nädalad ja viidatakse tinglikult, et kui kindlal ajavahemikul on kohal vähe lapsi, minnakse kollektiivpuhkusele.