Anti Kobin: trall söögi ümber on vanemluse tüütuim osa! Kui veel mõelda, et see peab olema tervislik, läheb juhe täiesti kokku

Anti tunnistab, et talle meeldib koos oma lastega nalja visata ja vahel ka niisama lolli juttu ajada. Ta teab, et mängulisus ja krutskid on osa sellest armastavast suhtest, mis tal tütar Kioko (13) ja poeg Lukega (7) on. „Ma saan iga päev teada, kui väga mind armastatakse – vot see on üks ägedamaid asju isaks oleku juures. Annaks jumal, et see ei kaoks kuhugi ja et ma ka ise ei unustaks seda öelda.“