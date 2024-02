Superstaarisaate võitja Ant Nurhan: eks see muutis mu televaatajatele armsaks, et mul kaks väikest tütart on

Selle eest, et Ant on saanud pühenduda oma armastusele – laulmisele –, on mees tänulik abikaasa Liinale, kes on talle olnud kindlaks tagalaks.

Ant ise usub, et teistest osalejatest kõrgem vanus tuli talle saates kasuks, sest tänu sellele oskas ta oma emotsioonidega paremini toime tulla. Samamoodi on ta veendunud, et just see, et ta on kahe väikse tütre Ada Linda (5) ja Adelli (3 k) isa – kellest noorem sündis saatesarja ülesvõtmise ajal –, muutis ta televaatajatele veelgi armsamaks.