Bali - imeline, soe ja kaunis. „Päeval, kui on kõige palavam, töötame kodus ja pärastlõunal teeme avastusretki“

Alates 2021. aastast on meie pere suurema osa aastast, siis kui Eestis on külmem aeg, mõnes soojas maailmanurgas veetnud. Tol aastal sai meil oma argirutiinist küllalt ning ühel päeval kutsus Tarieli mind diivanile istuma ja ütles, et peame midagi muutma.