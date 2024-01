Beebi keeldub magama jäämast? Ilmselt on asi ühes nendes seitsmes põhjuses!

Nii nagu iga beebi ja teda ümbritsev keskkond on erinev, erinevad ka põhjused, miks paistab, nagu beebi ei tahaks magama jääda ja teeb kõike muud kui koostööd vanematega. Järgnevalt toome välja beebi une spetsialistide seas nii siin- kui ka sealpool ookeani levivad peamised mõtted une vastu võitlemise põhjustest. Sest üks on kindel: last mõista püüdes astume igal juhul juba suure sammu oma pere rahulikuma une suunas.