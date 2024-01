KÜSITLUS JA ÜLESKUTSE | Kus on sinu lasteaialapsed toetusstreigi ajal?

Koos õpetajate tähtajatu streigiga on Eesti Haridustöötajate Liit kuulutanud välja ka alusharidus-, kutseharidus- ja huviharidusasutuste töötajate toetusstreigi alates 24. jaanuarist, mis kestab kuni kolm päeva. See tähendab, et lapsevanematel tuleb nende päevade korraldus hästi läbi mõelda.