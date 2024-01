Britt Ernewein esmakordselt avalikult lahutusest ja sellele järgnevast. „Mulle öeldi, et hülgasin oma lapsed. Et rikkusin kõigi elu. Et ma pole midagi väärt.“

Poolteist aastat tagasi võtsime eksabikaasaga vastu otsuse lahutada kaheksa aastat kestnud abielu. See oli üks raskemaid otsuseid mu elus. Aga nii nagu olin tollal kindel, et see on ainuõige valik, olen ma selles kindel ka täna. Ma oskasin oodata, et see saab olema raske. Et see pakub palju vaimseid väljakutseid. Aga ma ei osanud oodata, et suurem osa neist väljakutsetest tuleb kõrvalseisjatelt.