Beebide toitumine võib pea sassi ajada! Kas püree ja näputoit käivad käsikäes või peaks üht eelistama?

Kadri on kõigi oma poegade – Alfredi (6), Johannese (5) ja Haraldi (1, avapildil) – lisatoiduteekonda alustanud kuuendal kuul püreega. Kui esimesed kaks last said aga aurutatud juurvilju näputoiduna üsna varakult, umbes 8–9kuuselt, siis Harald vähem ja hiljem. Pesamuna sööb puuvilja, beebisnäkke ja muid toite ka tükkidena, kuid suures plaanis eelistab ema seekord püreed. „Elu kolme lapsega on palju tempokam ja ma ei jaksa praegu väga tükitoiduga toimetada,“ on naine aus.