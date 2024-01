Ära jää kaamera taha peitu! „Lapsed ei mõtle kunagi emme välimusele fotodel. Nad mäletavad läbi nende armastust ja lähedust“

Enamasti saab tunnistada, et emme oli alati kohal, küll aga kaamera taga, sest ega keegi teine tulnudki selle peale, et armsaid beebihetki jäädvustada. Kindlasti on ka eeskujulikke erandeid, aga selliseid kogemusi jagavad kahjuks väga paljud emad. Vahel varjuvad emmed ka omal nõudmisel kaamera taha, et oodata enne ära oma ideaalfiguur ja alles siis pildile tulla. Lapsed kasvavad teadagi kiiresti ja beebiiga möödub tagantjärele vaadates kui silmapilk. Sellepärast tasub mõelda kordumatute hetkede pildile püüdmisele juba täna ja mitte unustada ka ema ning beebi koostegemisi.